HMD Global Oy تؤخر تحديثات Android 10 لبعض هواتف Nokia بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإعادة صياغة جدولها الزمني لتحديثات Android 10 الخاصة بهواتفها الذكية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض على العديد من الشركات مطالبة موظفيها بالعمل من المنزل. يقول المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas أن الشركة ستُحافظ على مكانتها بإعتبارها أسرع علامة تجارية تقوم بتحديث هواتفها الذكية.

إليك الجدول الزمني الجديد أدناه. كما تلاحظون، فقد تم تأجيل تحديث Android 10 للهاتف Nokia 2.2 إلى أواخر الربع الأول من هذا العام. سيتم تحديث Nokia 2.3 و Nokia 3.2 و Nokia 4.2 و Nokia 6.2 و Nokia 7.2 و Nokia 3.1 Plus و Nokia 8 Sirocco أيضًا في وقت لاحق قليلاً. ومن ناحية أخرى، قامت شركة HMD Global Oy كذلك اليوم بتأجيل إطلاق تحديث Android 10 للهاتفين Nokia 5.1 Plus و Nokia 1 Plus إلى الربع الثاني من هذا العام.

على الرغم من تأجيل التحديث الخاص ببعض الطرازات، فلا تزال شركة HMD Global Oy تخطط لإصدار تحديث Android 10 لجميع هواتفها الذكية المدعومة بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، سيتم ترك بعض الطرازات تعمل بنظام Android 9 Pie مثل Nokia 8.

While we have taken all the steps to fight COVID-19, we still aim to be the fastest brand to update its portfolio to Android 10. Although our schedule changed a bit, we’re proud to announce a number of phones will be upgraded soon and excited to share our new roadmap: pic.twitter.com/nKEYSkI8Ow