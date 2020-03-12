تطبيقات Sensor Tower تقوم بجمع بيانات المستخدمين سرًا، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من التطبيقات المفيدة في السوق اليوم، فهناك التطبيقات التي تساعدك على حظر الإعلانات، والتطبيقات التي تقدم خدمات VPN على هاتفك، ولكن إتضح أن بعض هذه التطبيقات لا تقوم بكل ما وعدت به، أو إذا فعلت ذلك، فإنها تقوم أيضًا بأشياء أخرى في الخلفية ربما لم تمنحها الإذن للقيام بذلك.

هذا ما إكتشفه موقع BuzzFeed News خلال تحقيق أجراه حيث وجد العديد من التطبيقات المملوكة لـ Sensor Tower التي تجمع على ما يبدو بيانات المستخدمين سرًا دون علم المستخدم. وهذا يشمل تطبيقات مثل Adblock Focus و Luna VPN، على سبيل المثال لا الحصر.

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هذه التطبيقات عند تثبيتها تطالب المستخدمين بتثبيت شهادة الروت التي تسمح لمطور التطبيق بالوصول إلى جميع حركة المرور والبيانات التي تمر عبر الهاتف. ردًا على التحقيق، تدعي شركة Sensor Tower أنها تجمع بيانات المستخدمين دون تحديد هويتهم، وأن البيانات التي تجمعها غير قابلة لتعريف المستخدمين.

قامت كل من جوجل وآبل منذ ذلك الحين بإزالة بعض التطبيقات، وتقول أنها تحقق في التطبيقات الأخرى. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه التطبيقات لجمع بيانات المستخدمين. في السابق، تم إكتشاف الفيسبوك تنشىء تطبيقًا يقدم خدمة VPN يجمع هو الآخر بيانات المستخدمين سرًا.