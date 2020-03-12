عاجل | بيان الأرصاد بشأن طقس «الجمعة 13 مارس»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء ، حيث تشهد القاهرة الكبرى مائل للبرودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ . وفيلما البيان بالتفصيل :- Advertisements

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