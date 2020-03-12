بيان إعلامي من تو توك بخصوص نداء التعاون الموجه إلى آبل وجوجل

أُطلق تطبيق تو توك بهدف تسهيل تواصل المستخدمين مع الأهل والأصدقاء والزملاء حول العالم، وعلى الرغم من الإدعاءات الباطلة والمضللة التي ساقتها بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، حظي تو توك بدعم وثقة عشرات الملايين من المستخدمين بما في ذلك أكثر من 20 مليون شخص يستخدمون التطبيق بشكل دائم، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شعبية التطبيق بين المستخدمين، ويرسل رسالة واضحة مفادها: لا يزال تو توك يحظى بشعبية عالمية.

وعلى الرغم من اعتراضنا على إزالة تو توك من متجري آب ستور وجوجل بلاي، إلا أننا حرصنا على إجراء التغييرات التي طلبتها شركتا آبل وجوجل حرصًا منّا على استئناف التعاون معهما لإعادة تو توك إلى متجري التطبيقات.

لقد سعت شركتنا وما تزال تسعى إلى الحوار مع آبل وجوجل عبر الاتصال المباشر، وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعوتهما كذلك إلى زيارة مكاتب تو توك في أبوظبي، ولكننا للأسف لم نتلقَ ردًا من آبل منذ 7 يناير 2020 ولا من جوجل منذ 15 فبراير 2020.

وقد أصبحت الحاجة للحوار والتعاون أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى، ونظرًا للتحديات التي تواجه العالم من خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، فبعد أن أغلقت المدارس والجامعات والشركات حول العالم أبوابها للمساعدة في احتواء المرض، أصبح العمل والتعلم عن بُعد النمط الأكثر شيوعًا في مناطق عدة حول العالم.

وبالنظر لتقنيات التواصل الفائقة لتطبيقنا بالصوت والصورة، يدعو التطبيق كلاً من آبل وجوجل إلى أخذ خطوات جدية والتعاون معنا لتيسير سبل التواصل بين الناس حول العالم لا زيادتها صعوبة.

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نود كذلك أن نؤكد لمستخدمينا الكرام والمجتمع الدولي كافة بأن تطبيقنا آمن للاستخدام وسيبقى مجانيًا للجميع.

إن تو توك هي شركة تجارية مستقلة أسسها عدد من رواد الأعمال والمهندسين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي ما تزال ملتزمة بحماية خصوصية وأمن مستخدميها، مع العلم أن جميع بيانات المستخدمين مشفّرة بدرجة عالية، كما أن جميع قنوات الإرسال محمية تمامًا.

ويعتمد التطبيق تقنيات الخصوصية والأمان ذاتها التي تستخدمها تطبيقات المراسلة الرائدة عالميًا بما في في ذلك واتساب وتيليجرام وفيسبوك مسنجر، حتى أن تو توك يطلب من مستخدميه الوصول إلى مستوى أقل من البيانات الشخصية بالمقارنة مع واتساب وتيليجرام وسيجنال.

وحتى يعود التطبيق مجددًا إلى متجري آب ستور وجوجل بلاي، يمكنكم تحميله حاليًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة https://totok.ai/download-android، وكذلك عبر متاجر التطبيقات الخاصة بشركات هواوي وسامسونج وشاومي وأوبو وفيفو، أو عن طريق المتاجر المستقلة مثل Apkpure، وUpToDown، وAptoide، وGetJar، وSoftonic.