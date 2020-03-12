إكتشاف أدلة جديدة تُلمح لقدوم سماعات الرأس من شركة آبل في المستقبل المنظور

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، لدى شركة آبل مجموعة من الملحقات الجديدة التي من المخطط إطلاقها هذا العام، وأحدها عبارة عن سماعات راقية للرأس. ما مدى صحة هذه الشائعات؟ حسنًا، وفقا لأدلة جديدة تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع 9to5Mac في الشفرة المصدرية لنظام iOS 14 القادم من آبل، فيبدو أن هذه الأخيرة تخطط بالفعل لإطلاق مثل هذا الملحق.

الدليل المكتشف عبارة عن أيقونة لسماعات الرأس، ولكن هذه الأيقونة لا تخبرنا للآسف الكثير عن سماعات الرأس الذكية من حيث التصميم، ولكن الألوان المختلفة تشير إلى أنها قد تأتي بلونين مختلفين، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الألوان المختلفة في الأيقونة تمثل ببساطة ميزة التبديل بين الوضع الليلي والوضع العادي في نظام iOS.

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لا نعرف الكثير عن ميزات سماعات الرأس هذه في الوقت الراهن، على الرغم من أنه تم إكتشاف براءة إختراع في وقت سابق من هذا العام لمحت إلى أن سماعات الرأس هذه ستأتي على الأرجح مع عناصر التحكم بالإيماءات اللمسية. وستعمل هذه الميزة على نحو مماثل لكيفية عملها على سماعات الرأس الأخرى، مثل سماعات Sony، حيث يمكن للمستخدمين النقر على سماعات الأذن، والسحب فوقها، للقيام بوظائف معينة. يتضمن ذلك تشغيل الأغاني والتحكم في مستوى الصوت وما إلى ذلك.

لقد مرت فترة طويلة منذ آخر مرة قامت فيها شركة آبل بإطلاق سماعات Beats الجديدة، وقد تردد أن السبب هو أن شركة آبل تخطط لإطلاق سماعات الرأس تحت علامتها التجارية الخاصة. ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق سماعات الرأس هذه، ولكننا سنواصل ترقب للحصول على أي معلومات إضافية.