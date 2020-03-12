شركات ناشئة معرضة للخطر بسبب ميزات iOS 14 الجديدة

تعمل شركة آبل بالفعل على التحديث التالي من نظام التشغيل (آي أو إس) الذي يحمل اسم (iOS 14)، وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامنا شهور حتى وصول هذا الإصدار للمستخدمين، إلا أنه هناك تسريب لنسخة تجريبية مبكرة من النظام، مما يمنحنا فكرة عما يمكن توقعه.

تشير التعليمات البرمجية المصدرية للنسخة المُسربة من نظام iOS 14 إلى وجود العديد من الميزات والأجهزة الجديدة التي من المتوقع أن تطلقها آبل هذا العام، لذلك قد تكون بعض الشركات الناشئة في خطر بسبب قدرة آبل على دمج هذه الميزات والإضافات على مستوى النظام، والتي ستكتسب قاعدة تثبيت هائلة على الفور بفضل تقديمها مجانًا أو بأسعار رخيصة.

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الميزات الجديدة ستكشف عنها آبل فعليًا خلال شهر يونيو/حزيران القادم في مؤتمرها السنوي، ولكن سنستعرض اليوم أبرز ما كشفت عنه التسريبات، والشركات الناشئة التي يمكن أن تتأثر من منافسة آبل لها.

فيما يلي أبرز الشركات الناشئة المعرضة للخطر بسبب ميزات iOS 14 الجديدة:

1- تطبيق Fitness للّياقية البدنية:

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تشير التسريبات إلى أن آبل تطور تطبيقًا جديدًا للّياقة البدنية لهواتف آيفون، وساعتها الذكية ومنصة (Apple TV)، يحمل التطبيق الاسم الرمزي (سيمور) Seymour – ومن المحتمل أن يُطلق على التطبيق اسم Fit أو Fitness – وسيتيح للمستخدمين تنزيل مقاطع فيديو تعليمية للمساعدة في أداء الكثير من التمارين الرياضية مثل: التمارين الأساسية، وتمارين القوة، والجري، وركوب الدراجات، والمشي في الهواء الطلق، والرقص، واليوجا.

وبذلك يتضح أن تعمل آبل على تطوير تطبيق جديد مستقل للّياقة البدنية بالإضافة إلى تطبيقها الشهير Health، الذي يمكن استخدامه لتتبع تمارين المشي، والجري وأهداف اللّياقة الأخرى. كما أن آبل لديها بفضل تطبيق Health قاعدة مستخدمين ضخمة من المهتمين باللّياقة البدنية.

يمكن أن يشكل دخول آبل سوق تطبيقات اللّياقة البدنية تهديدًا مباشرًا للشركات الناشئة مثل: Future التي تنتج تطبيقًا لتتبع اللياقة البدنية وتقدم مقاطع فيديو مخصصة توضح كيفية القيام بكل تمرين.

كما تقدم Future ميزة مزامنة التطبيق مع ساعة آبل لتتبع تقدمك أثناء تشغيل الفيديو لأداء التمارين لإخبارك بموعد تبديل التمارين دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفك، ولكن الاشتراك في هذا التطبيق يصل إلى 150 دولارًا شهريًا. في حين ستقدم آبل كل ذلك في تطبيق جديد مجانًا، أو بسعر أقل بكثير.

2- خلفيات الشاشة:

في نظام التشغيل iOS 14 يبدو أن آبل ستقدم تصنيفات جديدة للخلفيات بخلاف الخيارات الديناميكية الحالية، والخيارات الثابتة، حيث تشير التسريبات إلى أن آبل قد تسمح للتطبيقات الخارجية بتقديم خلفيات لمستخدميها.

قد يكون (متجر الخلفيات) Wallpapers Store نعمة لبعض الشركات الناشئة ونقمة لبعضها الآخر؛ حيث يمكن أن يعرض المواقع والتطبيقات التي تعرض خلفيات للتصفح أو الشراء أو التنزيل للخطر – مثل: Vellum، وUnsplash، وClarity، وWLPPR، وWalli .

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بدلاً من ذلك؛ يمكن لشركة آبل أن تقوم بدمج متجر الخلفيات مباشرةً في قسم الخلفيات ضمن تطبيق الإعدادات، وبالنسبة للمطورين يمكن أن يوفر نظام iOS 14 طريقة توزيع جديدة في حالة إتاحة مجموعات الخلفيات الخاصة بهم لمستخدمي أجهزة آبل مباشرةً لتثبيتها في أجهزتهم.

لذلك سيكون السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل ستعمل آبل فقط مع عدد قليل من المزودين لإضافة حزم الخلفيات مجانًا، أم ستعقد صفقات معهم لتوفيرها بمقابل مالي، أو ستقوم بتوفيرها في متجر كامل للخلفيات حيث يمكن لصناع المحتوى بيع صورهم مثلما يحدث مع المطورين وتطبيقاتهم؟

3- متعقب العناصر (AirTags):

يبدو أن شركة آبل تقترب من إطلاق جهاز AirTags الذي طال انتظاره، حيث أظهرت مقتطفات من الكود المصدري المُسرب لنظام iOS 14 أن جهاز AirTags المنتظر سيعمل بواسطة بطاريات قابلة للاستبدال على شكل عملة معدنية.

يمكنك إرفاق جهاز AirTags الصغير في محفظتك أو مفاتيحك أو غيرها من العناصر المهمة التي يحتمل أن تفقدها بسهولة، ثم يمكنك تتبعها باستخدام تطبيق Find My التابع لآبل.

يجعل التكامل مع نظام iOS من السهل إعداد AirTags. كما يمكنه أيضًا الاستفادة من الانتشار الواسع لأجهزة آبل، حيث يمكن السماح لجهاز AirTags بالاتصال بأي من أجهزة آبل سواء هواتف آيفون، أو أجهزة آيباد، أو Apple Watch، أو حواسيب ماك لإرسال إحداثيات العنصر المفقود.

وبذلك سيصبح AirTags منافسًا قويًا للأجهزة المشابهة التي تقدمها شركات مثل: Tile، وChipolo، و Orbit، وMYNT.

4- تطبيق Gobi للواقع المعزز:

يتضمن iOS 14 رمزًا لتطبيق أو ميزة واقع معزز جديدة تحت اسم Gobi، تتيح للمستخدمين توجيه كاميرا الهاتف إلى الأماكن أو العناصر في العالم الحقيقي للحصول على مزيد من المعلومات حول ما يرونه. وتشير التسريبات إلى أن آبل تختبر الأمر في متاجرها وفي ستاربكس للسماح للمستخدمين بمشاهدة ميزات المنتج، وعرض الأسعار، والمقارنة.

وبذلك ستنافس آبل مجموعة من الشركات الناشئة مثل: Blippar التي تعمل على تطوير تجارب الواقع المعزز لجعل السلع الاستهلاكية المعبأة أو مواقع البيع بالتجزئة تنبض بالحياة.

ولكن قد تؤدي الحاجة لتنزيل تطبيق منفصل وتذكر استخدامه إلى صعوبة انتشار الواقع المعزز على نطاق واسع. ولكن إذا تمكنت آبل من بناء هذه التقنية في كاميرا هواتف آيفون فيمكنها التغلب على واحدة من أكبر تحديات الواقع المعزز، والمنافسة بقوة في هذه المجال.