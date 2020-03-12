تكنولوجيا: علماء يطلقون اسم "ليدي جاجا" على نوع جديد من الذباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق اسم المطربة الأمريكية الشهيرة "ليدي جاجا" على أحدث نوع مكتشف من الحشرات، حيث لاحظ الدكتور بريندان موريس من جامعة إلينوي الأمريكية، أثناء متابعته ألف حشرة من نوع السارقات (الذباب ذو السنام الظهري)، أن إحدى الإناث تختلف عن البقية، فسماها "Kaikaia "gaga.
وتفيد مجلة Zootaxa العلمية، بأن الدكتور موريس وزميله كريستوفر ديتريش، وصفا هذه الحشرة كما يلي "توجد في جناحها الأمامي مصلبة إضافية (m-cu) بين العرقين الطوليين الرابع والخامس، وشكل جبهي –إسفيني"، وذلك بحسب روسيا اليوم.
ويعتزم موريس السفر إلى نيكاراغوا على أمل العثور على حشرة ثانية من هذا النوع في غاباتها الاستوائية، التي جلبت منها الحشرات التي يدرسها لبحثه العلمي الجديد.
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