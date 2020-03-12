شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطلقون اسم "ليدي جاجا" على نوع جديد من الذباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق اسم المطربة الأمريكية الشهيرة "ليدي جاجا" على أحدث نوع مكتشف من الحشرات، حيث لاحظ الدكتور بريندان موريس من جامعة إلينوي الأمريكية، أثناء متابعته ألف حشرة من نوع السارقات (الذباب ذو السنام الظهري)، أن إحدى الإناث تختلف عن البقية، فسماها "Kaikaia "gaga.

وتفيد مجلة Zootaxa العلمية، بأن الدكتور موريس وزميله كريستوفر ديتريش، وصفا هذه الحشرة كما يلي "توجد في جناحها الأمامي مصلبة إضافية (m-cu) بين العرقين الطوليين الرابع والخامس، وشكل جبهي –إسفيني"، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وقد قرر موريس تسمية هذه الحشرة "Kaikaia gaga"، لكي يصبح واضحا للمختصين عن نوع الحشرة التي يتحدث عنها، وقال موضحا، "إذا ظهرت في يوم ما خنفساء "ليدي غاغا" فإنها حتما ستكون من نوع السارقات، بسبب قرونها وإحساسها الغريب بالأناقة. لكونها مختلفة ولا تشبه التي شاهدناها سابقا".

Advertisements

ويعتزم موريس السفر إلى نيكاراغوا على أمل العثور على حشرة ثانية من هذا النوع في غاباتها الاستوائية، التي جلبت منها الحشرات التي يدرسها لبحثه العلمي الجديد.

على جانب آخر، اكتشف العلماء ذبابة يرجع تاريخها إلى ما قبل التاريخ بواقع 100 مليون عام في كوريا الجنوبية، والتى تم تسميتها على اسم رقصة "الجانجام ستايل" لنجم البوب PSY، وذلك لأذرعها المطوية المميزة الشبيهة بحركاته، فقد تم تسمية حفرية الذبابة المكتشفة حديثًا على اسم الفرقة، واكتشفت الحشرة المتحجرة في مدينة جينجو بكوريا الجنوبية، والتى تشبه فى حجمها إلى حد كبير دبور حديث أو ذبابة بالأبيض والأسود.