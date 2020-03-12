تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن هاتفي Note 9 Pro وNote 9 Pro Max بسعر يبدأ من 202 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Note 9 Pro وNote 9 Pro Max التي تنطلق بمعالج Snapdragon 720G، مع بطارية بقدرة 5020 mAh.

تتميز هواتف Note 9 Pro وNote 9 Pro Max بحجم 6.67 إنش في شاشة LCD تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، والتي تأتي في جانبي الهاتف أيضاً في Note 9 Pro Max.

تنطلق هواتف Note 9 Pro وNote 9 Pro Max برقاقة معالج Snapdragon 720G، كما يتميز هاتف Redmi Note 9 Pro بمستشعر Samsung GM2 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما ينطلق هاتف Note 9 Pro Max بمستشعر Samsung GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

وتتوافق إعدادات الكاميرة الخلفية الأخرى في هاتفي Note 9 Pro وNote 9 Pro Max، حيث يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بعدسات macro يدعم تصوير من مسافة 2سم، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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كما ينطلق هاتفي Note 9 Pro Max بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في هاتف Note 9 Pro Max، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في هاتف Note 9 Pro.

ويضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي الهاتفين بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، ويدعم الهاتفين اثنان من شرائح SIM، وبطاقة microSD للتخزين الخارجي، كما ينطلق الهاتفين قدرة بطارية 5020 mAh، على أن يدعم Redmi Note 9 Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، بينما يدعم هاتف Note 9 Pro Max تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

Redmi تقدم كلاً من هاتفي Note 9 Pro وNote 9 Pro Max للأسواق في 25 من مارس، حيث يتميز الإصدار الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر يبدأ من 202 دولار.

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