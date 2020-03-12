الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9 Pro مع المعالج SD720G وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9 Pro. الفرق الرئيسي بين كلا الهاتفين يكمن في الكاميرا وسرعة الشحن.

الهاتف Redmi Note 9 Pro الجديد يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بدلاً من 32 ميغابكسل الموجودة في الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، ويأتي كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 64 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية الكاميرات، فقد ظلت على حالها من دون تغيير

الهاتف Redmi Note 9 Pro يضم بدوره بطارية بسعة 5020mAh، ولكن هذه الأخيرة تدعم الشحن السريع بقوة 18W فقط بدلاً من 33W. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، والتي يمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

الهاتف Redmi Note 9 Pro سيكون هو الآخر متوفرًا باللون الأزرق والأبيض والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 175 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 215 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi Note 9 Pro سيُعرض للبيع أولا في الهند إبتداء من 17 مارس قبل أن يشق طريقه إلى المزيد من البلدان حول العالم.