فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9 Pro. الفرق الرئيسي بين كلا الهاتفين يكمن في الكاميرا وسرعة الشحن.
الهاتف Redmi Note 9 Pro الجديد يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بدلاً من 32 ميغابكسل الموجودة في الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، ويأتي كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 64 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية الكاميرات، فقد ظلت على حالها من دون تغيير
الهاتف Redmi Note 9 Pro يضم بدوره بطارية بسعة 5020mAh، ولكن هذه الأخيرة تدعم الشحن السريع بقوة 18W فقط بدلاً من 33W. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، والتي يمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.
الهاتف Redmi Note 9 Pro سيكون هو الآخر متوفرًا باللون الأزرق والأبيض والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 175 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 215 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi Note 9 Pro سيُعرض للبيع أولا في الهند إبتداء من 17 مارس قبل أن يشق طريقه إلى المزيد من البلدان حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9 Pro مع المعالج SD720G وأربع كاميرات في الخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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