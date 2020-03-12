Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9 Pro Max لإعادة إحياء تجربة الشاشة الكبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإيقاف تشكيلة Xiaomi Mi Max بعد إطلاق ثلاثة أجيال، ولكن قررت الشركة الصينية الآن إعادة إحياء الهواتف الذكية الكبيرة الشاشة من خلال الإعلان عن الهاتف Redmi Note 9 Pro Max. الهاتف الجديد يضم شاشة بحجم 6.67 إنش، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن كاميرا أمامية في الثقب الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

الهاتف Redmi Note 9 Pro Max الجديد يضم المعالج Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كما قلنا سابقًا أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Redmi Note 9 Pro Max يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

عمومًا، الهاتف Redmi Note 9 Pro Max الجديد سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأبيض والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 202 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 230 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 255 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.