كورونا سيؤخر إطلاق أندرويد 10 لهواتف نوكيا

قالت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الأربعاء: إن إطلاق نظام التشغيل أندرويد 10 لهواتف نوكيا سيتأخر قليلًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة الفنلندية – التي تمتلك حقوق إطلاق هواتف نوكيا – قد كشفت في شهر آب/ أغسطس الماضي عن خريطة طريق لإطلاق أندرويد 10 لهواتف نوكيا، فحصل بعضها على النظام، أما التي لم تحصل عليه بعد فسيتأخر ذلك.

ونشر (يوهو سارفيكاس) – مدير المنتجات لدى (إتش إم دي) –

While we have taken all the steps to fight COVID-19, we still aim to be the fastest brand to update its portfolio to Android 10. Although our schedule changed a bit, we’re proud to announce a number of phones will be upgraded soon and excited to share our new roadmap: pic.twitter.com/nKEYSkI8Ow