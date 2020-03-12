شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سنحتاج إلى مركبة جديدة بالكامل للسفر إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، سؤالا "لماذا لا تزال مركبة سويوز تطير؟"، وهى مركبة الفضاء الروسية التي تنقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية لسنوات عديدة حتى رواد ناسا، وذلك في مؤتمر القمر الصناعي 2020، ففي محادثة رئيسية، تساءل ماسك بصوت عالٍ عن مخاطر ركود مركبات الفضاء التي تدور في مدار أرضي منخفض.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، قال ماسك: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية من التعثر في الحفاظ على رحلاتنا بالمدار الأرضى المنخفض".

فإن المدار الأرضي المنخفض، الذي يمتد حوالي 300 إلى 1200 ميل فوق سطح الأرض، يحمل بالفعل محطة الفضاء الدولية (ISS) ، وكذلك العديد من الأقمار الصناعية.

وأشار ماسك إلى أن برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا، الذي تم تشغيله من 1981 إلى 2011 وأطلق 135 مهمة، كان "شيئا عالقًا حقًا لفترة طويلة".

Advertisements

كما تم إطلاق صواريخ SpaceX's Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية عدة مرات، وتقوم مركبة دراجون أيضًا بنقل البضائع في كبسولة غير مأهولة، ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة Crew Dragon مع رواد فضاء في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك، فإن كبسولة Dragon هي فقط قادرة على التقاط عدد قليل من الناس في تكلفة لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة إلى مدار الأرض.

وأكد ماسك لهذه الأسباب، يحتاج مستقبل النقل الفضائي إلى بنية جديدة بالكامل، بما في ذلك الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام".

وتم تصميم صاروخ SpaceX الضخم، والذي يهدف إلى حمل البضائع والطاقم إلى المريخ عند تشغيله بالكامل، حيث قال ماسك إنه يمكن إعادة إطلاق المركبة الفضائية خلال ساعة من الهبوط، مع الصيانة الاعتيادية فقط مثل إعادة التزود بالوقود، فإنه يتصور إطلاق مركبة فضائية ضخمة على ثلاث رحلات في اليوم.