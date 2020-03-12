شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة تدمير مذنب لقرية بالكامل قبل 14 ألف سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن هناك مستعمرة بشرية قديمة تم تدميرها تماما من جانب مذنب انفجر في الغلاف الجوي للأرض منذ حوالي 12800 عام، ودمر الحدث قرية تم العثور عليها في موقع حفر أبو هريرة في سوريا، وذلك من خلال شظايا متناثرة من الزجاج المنصهر ساخنة بما يكفي لإذابة السيارات على الأرض، ويعتقد أن التأثير ساهم أيضًا في انقراض العديد من الحيوانات الكبيرة، بما في ذلك الماموث.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الخبراء أن الانفجار ساهم في محو ثقافة كلوفيس في أمريكا الشمالية، ودخل في حلقة من التبريد المناخى.

كما تم العثور على البقع الزجاجية الموجودة في أبو هريرية بين بقايا العظام ومواد البناء والنباتات عندما استقر الأشخاص الأوائل لزراعة المحاصيل.



مذنب وقال قائد البحث والجيولوجي جيمس كينيت من جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا: "تمثل اكتشافاتنا الجديدة دليلاً أقوى بكثير على درجات الحرارة المرتفعة جدًا التي لا يمكن أن ترتبط إلا بالتأثير الكوني". ويقع موقع أبو هريرة على حافة منطقة شاسعة، والتي تضم حوالي 30 موقعًا في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين وأجزاء من الشرق الأوسط. ويتميز الحقل بعلامات حرق على نطاق واسع بما في ذلك طبقة غنية بالكربون والبلاتين وتحتوي على الأجزاء المعدنية الصغيرة التي يجب أن تكون قد تشكلت في حرارة كبيرة. Advertisements



مذنب

وتساءل الخبراء منذ فترة طويلة عما إذا كانت هذه الطبقة من الدمار قد تكون ناجمة عن حدث تأثير كارثي، وهي فرضية يدعمها اكتشاف حفرة تأثير معاصرة تحت بحر جليدى Hiawatha Glacier في جرينلاند.

و حلل البروفيسور كينت وزملاؤه الزجاج الموجود في أبو هريرة لتحديد تكوينه وهيكله ودرجة حرارة التكوين المحتملة، وخلصوا إلى أنه شكل في درجات حرارة تزيد عن 3992 درجة فهرنهايت (2200 درجة مئوية).

وقال البروفيسور كينت: "إن درجات الحرارة المرتفعة هذه ستذيب سيارة بالكامل في أقل من دقيقة".

لا يمكن تفسير مثل هذه الحرارة الشديدة بالتكنولوجيا البشرية المعاصرة أو حتى البرق أو انفجار بركاني، وبدلاً من ذلك، قال الباحثون، يجب أن يكون هذا ناتجًا عن ظاهرة عنيفة للغاية وعالية الطاقة وسرعة عالية مثل التأثير الكوني.

ويدعم هذا الاستنتاج وجود المعادن الغنية بالكروم والحديد والنيكل والكبريتيدات والتيتانيوم وحتى الحديد الغني بالبلاتين والإيريديوم في المعدن الزجاجي.