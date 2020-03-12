شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الطائرات بدون طيار لإنشاء نموذج 3D للأنهار الجليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون من اسكتلندا نموذجًا ثلاثي الأبعاد للأنهار الجليدية في بيرو باستخدام طائرات بدون طيار على ارتفاع عالٍ، وهي جزء من جهد مستمر لدراسة العلاقة بين معدل ذوبان الأنهار الجليدية ودرجة حرارة السطح، حيث قادت المشروع روزي بيسيت، طالبة دكتوراه من جامعة إدنبرة، التي سافرت إلى بيرو مع مساعد ميداني كالوم ريي لجمع البيانات بشكل مباشر.

ولكن على مدى العقدين الماضيين، تقلصت الأنهار الجليدية في بيرو بنسبة تقارب 30%، مما يهدد حياة الكثيرين في المنطقة وسبل عيشهم.



صور الطائرات بدون طيار

وأرادت بيسيت إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للأنهار الجليدية في المنطقة، لأنها ستتيح للباحثين تتبع التغييرات بدقة من عام إلى آخر، وكذلك قياس درجات حرارة السطح في نقاط مختلفة من النهر الجليدي.

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وعملت بيسيت مع Skytech Aerial لبناء طائرتين عموديتين على ارتفاع عالٍ جاهزة للطيران على ارتفاع 15000 قدم وما فوق.

وكان لدى الطائرات بدون طيار مراوح مصممة للدوران بسرعات عالية جدا مقارنة بالطائرات التجارية العادية، وأمضوا العلماء أيام وليال في معسكرات فوق الأنهار الجليدية في بيرو تجريبًا للطائرتين عبر الأرض، وجمعوا البيانات باستخدام كل من كاميرا الضوء المرئي ومستشعر التصوير الحرارى.

كما استخدموا بيانات المستشعر الحراري لإضافة معلومات طبقة حول درجة حرارة السطح على الجبل الجليدي، والتي وضعوها على أعلى النموذج ثلاثي الأبعاد في مربعات الفسيفساء الملونة.

وقالت بيسيت: "يمكننا مقارنة ذلك بالموديلات ثلاثية الأبعاد التي تم جمعها في السنوات السابقة لإخبارنا كيف يتغير هيكل وحجم الجبل الجليدي".