شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخفض الميزانية لبرنامج الرحلات الفضائية البشرية الجديدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، إنها ستعثر على طريقة للتعامل مع الميزانية المنخفضة، حيث تم تصميم برنامج Gaganyaan لإرسال ثلاثة أفراد من الطاقم إلى الفضاء لمدة خمسة إلى سبعة أيام في مركبة فضائية صغيرة، يبلغ قطرها حوالي 10 أقدام × 11 قدمًا (3 أمتار × 3.4 م).

وإذا حققت الهند هدفها في التحليق بروادها الفضائيين، فستكون الدولة الرابعة فقط التي تفعل ذلك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا الآن) والصين.

وتبلغ تقديرات ميزانية Gaganyaan 2020-21 نحو 4،257 كرور روبية (حوالي 639 مليون دولار)، ويمثل هذا الرقم حوالي ثلث إجمالي ميزانية ISRO.

ولكن المبلغ الفعلي الذي خصصته الوكالة حتى الآن للرحلات الفضائية البشرية هو 1200 كرور روبية (180.3 مليون دولار).

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وفي حين أن التأثير السلبي على Gaganyaan غير معروف سببه، قالت ISRO أنها ستكلف حوالي 10000 كرور (1.5 مليار دولار) لإطلاق Gaganyaan قبل 15 أغسطس 2022، وهو يوم الاستقلال في الهند.

وبشكل عام، غالبًا ما تتعامل برامج رحلات الفضاء البشرية مع ميزانيات مخفضة بإحدى طريقتين عن طريق تأخير عمليات الإطلاق أو إجراء تخفيضات في البرنامج لتخصيص تمويل أقل.

وتخطط ISRO لإجراء مهمة اختبار غير مأهولة Gaganyaan على صاروخ إطلاق مركبة فضائية متزامن مع الأرض في ديسمبر 2020 أو أوائل 2021 ، وفقًا لتقرير ISRO ، الذي يستهدف يوليو 2021 لرحلة تجريبية ثانية.

وإذا حدث كل شيء وفقا للتخطيط الخاص بالجدول الزمني الحالي، فسيطير البشر في ديسمبر 2021.

وأشارت الوكالة إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في البرنامج في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الانتهاء من مراجعات التصميم الأولية التي تتم عادةً قبل الانتهاء من الأجهزة.