كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “MAD Gaze” ساعة ذكية يمكن التحكم فيها بنقرات الإصبع وإيماءات اليد

متابعة-سنيار: “MAD Gaze” هي ساعة ذكية فريدة من نوعها يمكن التحكم فيها بنقرات الإصبع وإيماءات اليد.

تم عرض ساعة Gaze الذكية في وقت سابق من هذا العام في معرض CES 2020 في لاس فيغاس مع نظارات MAD Gaze التي تم إطلاقها سابقا.

تتيح MAD Gaze Watch للمستخدمين التحكم بسهولة في حياتهم الرقمية من خلال إيماءات اليد والمعصم والأصابع البسيطة لتشغيل التطبيقات والصور والموسيقى والعديد من الميزات الذكية الأخرى.

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تعمل ساعة MAD Gaze Watch بعناصر تحكم متقدمة لإيماءات اليد يمكن تخصيصها بالكامل لأي وظيفة ساعة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي النقر على سطح أو التقاط أصابع مختلفة أو تدوير معصمك أو النقر ببساطة على ظهر يدك إلى تنفيذ إجراءات مختلفة مثل التقاط الصور والرد على المكالمات الهاتفية ورفضها وتشغيل الموسيقى والتحكم في مستوى الصوت وضبط المؤقتات ومشاركة المواقع.

تم إطلاق “MAD Gaze” عبر Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 149 دولارا ، مما يوفر نسبة 48 ٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم شحن الساعة إلى الداعمين في جميع أنحاء العالم خلال يونيو 2020.