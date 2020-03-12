كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سرير ألعاب بسعر 1200 دولار…منصة متكاملة لعشاق الألعاب

متابعة-سنيار: توصلت الشركة اليابانية Bauhutte إلى أسرة ألعاب يمكن أن تتوافق مع مجموعتها الواسعة من الأثاث لبناء مجموعة ألعاب نهائية.

وأوضح المتحدث باسم Bauhutte لموقع Business Insider أن الصور تظهر مفهوما وليس تصميما مكتملًا، على الرغم من أن بعض أجزاء المفهوم متاحة الآن من خلال Bauhutte.

تم تصميم المفهوم للألعاب، ولكن يمكن أن يكون مثاليا أيضا للعاملين عن بُعد.

السرير مزود بكل شيء يحتاجه اللاعب، وتعد الشاشات المزدوجة وحاملات الأكواب ومكبرات الصوت كلها ضرورية لتجربة الألعاب.

ويمكن الوصول بسهولة إلى “عربة الطاقة”، وهي دولاب صغير بأربع عجلات ممتلئ بالمشروبات والوجبات الخفيفة، ويمكن طي تلك العربة إلى جانب سرير الألعاب.

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يبلغ سعر سرير الألعاب Bauhutte الذي يمكن رؤيته في الصور حوالي 1000 دولار، ويتضمن أشياء مثل مكتب ألعاب قابل للتخصيص، ولوح رأس، وإطار سرير، ورفوف متدحرج ، وصينية لوحة مفاتيح قابلة للتعديل، وحتى بطانية للألعاب وحقيبة مخصصة ووسادة.

إذا كنت تريد فقط مكتب السرير Bauhutte، يمكن أن يكون لك بسعر 300 دولار فقط، وهذا السعر لا يشمل تكلفة جهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب والشاشات والأجهزة الطرفية الأخرى للألعاب.

تتيح لك المفهوم إمكانية البقاء في السرير طوال اليوم، وهناك ملحق آخر يحمل الهواتف أو الأجهزة اللوحية حتى أثناء الجلوس.