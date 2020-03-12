كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو|” HotRock”… أسطوانة رغوية ساخنة تساعد على تخفيف آلام العضلات بشكل أسرع

متابعة-سنيار: HotRock هي الأسطوانة الوحيدة المعتمدة من المعالج الفيزيائي والتي تعتمد على تقنية الحرارة الشديدة للمساعدة في تخفيف آلام العضلات بشكل أسرع.

تعمل الحرارة والتدليك وإطلاق اللفافة العضلية على تحسين الحركة وتقليل الألم، والمساعدة في علاج الجروح وتسريع الشفاء والاسترخاء.

بخلاف البكرات المسخنة بالميكروويف والتي تفقد الحرارة ولا يمكن للمستخدم تنظيمها، فإن HotRock هي الأسطوانة الرغوية المتقدمة الوحيدة التي تصل درجة حرارتها إلى 160 درجة فهرنهايت في أقل من 4 دقائق وتبقى على هذا النحو.

يمكنك استخدام لوحة تحكم LCD المدمجة لضبط درجة الحرارة لكل احتياجاتك: خفض الحرارة لأجزاء الجسم الحساسة أو زيادة الحرارة على العضلات والمفاصل من أجل علاج أعمق.

بدأ توني روكلين بتصميم الأسطوانة الرغوية المثالية لمرضاه والرياضيين، وكانت الحرارة العالية والتحكم في درجة الحرارة وعمق الأنسجة من السمات الحاسمة التي أراد أن تشملها الأسطوانة من أجل إنشاء الكمية المثلى لزيادة توسع الأوعية واسترخاء العضلات وتخفيف الألم، ومن خلال هندسة درجات الحرارة المرتفعة باستمرار، يخلق HotRock انطلاقا وعائيا عاليا ودرجات حرارة عالية تم إثباتها لتحسين الحركة وتقليل الألم والتشنج، والمساعدة في التئام الجروح وتسريع الشفاء والاسترخاء.

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الحرارة مهمة، وكلما زادت درجة الحرارة، زادت وثيرة تدفق الدم، مما يجلب المزيد من الأكسجين والمغذيات، بالإضافة إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي للنشاط في تلك المنطقة، مما يحسن الشفاء والتعافي، ويعمل تدليك الأنسجة الرخوة وإطلاق اللفافة العضلية على تحسين صحة الأنسجة وتحملها، ويساعد في التعافي من تدريب التحمل إلى آلام العضلات اليومية.

HotRock متاحة للدعم على Indiegogo وتبدأ التعهدات من 89 دولارا فقط أو 69 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر مايو 2020.