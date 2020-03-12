شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب إيلون ماسك يخاف من الموت قبل أن يصل إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، بالهبوط على كوكب المريخ، لكنه اعترف بأن هذا الإنجاز قد لا يتحقق قبل وفاته، فخلال حديثه في مؤتمر القمر الصناعي 2020 فى واشنطن اليوم، أوضح ماسك أن الشركة لا تتقدم كما هو مخطط لها وأشار إلى أن الأمر استغرق 18 عامًا للاستعداد لإطلاق أول شخص في المدار.

وقال ماسك خلال المناقشة: "يتعين علينا تحسين معدل الابتكار لدينا، لأنه استنادًا إلى الاتجاهات السابقة، سأكون بالتأكيد ميتًا قبل الذهاب إلى المريخ".

ويبدو أن عدم إحراز تقدم كان له تأثير كبير على ماسك، الذي قال في وقت سابق، إن هناك فرصة بنسبة 70% لقيامه شخصيًا برحلة إلى الكوكب الأحمر.

وشارك ماسك خططه لاستعمار المريخ مع الجمهور لسنوات، حيث إنه في يناير الماضي، كان يهدف إلى وضع مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، وكان يخطط لثلاث رحلات في اليوم أو 1000 رحلة في السنة، مع 100 شخص في كل واحدة.

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كما أنه في عام 2017، كان لديه فكرة إرسال مركبتى شحن إلى المريخ في عام 2022، تلاهما أربع سفن أخرى، اثنتان بهم البضائع واثنتان مع مستوطنين بشريين في عام 2024.

وكشفت المقابلة الأخيرة أن عدم إحراز تقدم بدأ يؤثر على ماسك، حيث قال "إذا لم نحسن وتيرة تقدمنا، فسأكون ميتًا بالتأكيد قبل أن نذهب إلى المريخ".

وأضاف ماسك، "إذا استغرقنا 18 عامًا للاستعداد فقط لإطلاق الأشخاص الأوائل الذين يدورون في المدار، فعلينا تحسين معدل الابتكار لدينا".

وأكد ماسك: "ما لم نحسن معدل الابتكار لدينا بشكل كبير، فلن تكون هناك فرصة لقاعدة على سطح القمر أو مدينة على سطح المريخ.. هذا هو شاغلي الأكبر".