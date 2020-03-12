تكنولوجيا: لهذه الأسباب إيلون ماسك يخاف من الموت قبل أن يصل إلى المريخ

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وقال ماسك خلال المناقشة: "يتعين علينا تحسين معدل الابتكار لدينا، لأنه استنادًا إلى الاتجاهات السابقة، سأكون بالتأكيد ميتًا قبل الذهاب إلى المريخ".
ويبدو أن عدم إحراز تقدم كان له تأثير كبير على ماسك، الذي قال في وقت سابق، إن هناك فرصة بنسبة 70% لقيامه شخصيًا برحلة إلى الكوكب الأحمر.
وشارك ماسك خططه لاستعمار المريخ مع الجمهور لسنوات، حيث إنه في يناير الماضي، كان يهدف إلى وضع مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، وكان يخطط لثلاث رحلات في اليوم أو 1000 رحلة في السنة، مع 100 شخص في كل واحدة.
كما أنه في عام 2017، كان لديه فكرة إرسال مركبتى شحن إلى المريخ في عام 2022، تلاهما أربع سفن أخرى، اثنتان بهم البضائع واثنتان مع مستوطنين بشريين في عام 2024.
وكشفت المقابلة الأخيرة أن عدم إحراز تقدم بدأ يؤثر على ماسك، حيث قال "إذا لم نحسن وتيرة تقدمنا، فسأكون ميتًا بالتأكيد قبل أن نذهب إلى المريخ".
وأضاف ماسك، "إذا استغرقنا 18 عامًا للاستعداد فقط لإطلاق الأشخاص الأوائل الذين يدورون في المدار، فعلينا تحسين معدل الابتكار لدينا".
وأكد ماسك: "ما لم نحسن معدل الابتكار لدينا بشكل كبير، فلن تكون هناك فرصة لقاعدة على سطح القمر أو مدينة على سطح المريخ.. هذا هو شاغلي الأكبر".
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