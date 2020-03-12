شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء معرض E3 السنوى للألعاب بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية برامج الترفيه (ESA) اليوم عن إلغاء معرض E3 السنوى، المعروف بمؤتمراته الصحفية الرائعة وألعاب الفيديو الضخمة التى يتم الكشف عنها، بسبب مخاوف من فيروس كورونا التاجى، إذ يجرى E3 كل عام لمدة أسبوع تقريبًا فى لوس أنجلوس ويجتذب الحضور من جميع أنحاء العالم ، لذلك كانت المخاطر الصحية كبيرة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قالت ESA فى بيان: "بعد التشاور الدقيق مع شركاتنا الأعضاء فيما يتعلق بصحة وسلامة الجميع فى صناعتنا، وجماهيرنا وموظفينا وعارضينا وشركاء E3 منذ فترة طويلة، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء E3 2020. "

ولا يعد هذا القرار مفاجئًا، إذ تم التخلى عن عدد لا يحصى من ألعاب الفيديو والأحداث المتعلقة بالتكنولوجيا، بما فى ذلك المؤتمر العالمى للهواتف الذكية (MWC) ومؤتمر مطورى الألعاب (GDC) ومؤتمر جوجل السنوى Google I / O ومؤتمر فيس بوك F8 للمطورين و SXSW ومعرض جنيف للسيارات، فى الأسابيع القليلة الماضية .

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وأضافت ESA: "بعد المخاوف المتزايدة والساحقة بشأن فيروس COVID-19 ، شعرنا أن هذه هى أفضل طريقة للمضى قدما خلال مثل هذا الوضع العالمى غير المسبوق، ونشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قدرتنا على إقامة هذا الحدث لمشجعينا ومؤيدينا، لكننا نعلم أنه القرار الصحيح بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا اليوم."

وتدرس ESA الآن إجراء الحدث عبر الانترنت، إذ أوضح المنظم: "نحن نستكشف أيضًا الخيارات مع أعضائنا لتنسيق تجربة عبر الإنترنت لعرض إعلانات الصناعة والأخبار فى يونيو 2020".

وإذا حدث ذلك، ستكون التداعيات هائلة، إذ سيتم إطلاق عدد من وحدات التحكم الجديدة هذا العام مثل PlayStation 5 و Xbox Series X ، والأنظمة أصغر مثل Atari VCS و Playdate و Gameboy المستوحاة من Gameboy.