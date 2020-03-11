تكنولوجيا: صور ومواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Reno3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Reno3، واليوم تستعرض أحدث التسريبات مواصفات الإصدار العالمي من الهاتف قبل إطلاقه رسمياً.

قدمت شركة Oppo مؤخراً الإصدار العالمي من هاتف Reno3 Pro الذي انطلق برقاقة معالج Helio P95، مع ترقية في إعدادات الكاميرة.

ويأتي الإصدار العالمي من هاتف Reno3 بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، حيث يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية مع اثنان من فلاش LED، كما تظهر عبار “Hybrid Zoom” على إعدادات الكاميرة الخلفية.

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أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار من هاتف Reno3 برقاقة معالج Helio P90، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً تأتي الشاشة بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما يأتي الإصدار العالمي من هاتف Reno3 بمستشعر بدقة 44 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، أي بترقية عن الإصدار الخاص بالسوق الصيني الذي يتميز بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

من جانب أخر تنخفض مميزات الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي الإصدار الخاص بالسوق الصيني بمستشعر 64 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل في كاميرة monochrome.

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