تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف NUBIA RED MAGIC 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة NUBIA التجارية للإعلان غداً عن إصدار جديد من هواتف الألعاب ينطلق بعنوان NUBIA RED MAGIC 5G، واليوم كشف إعلان تشويقي عن المواصفات الرئيسية للهاتف.

يؤكد الإعلان التشويقي الجديد على أن هاتف RED MAGIC 5G سيكون أول إصدار من الهواتف الذكية التي تأتي بميزة دعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة.

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كما أكدت Nubia على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، أيضاً تقدم الشركة نظام تبريد يعتمد على التبريد السائل مع تبريد بمروحة، مما يدعم تبريد أكثر كفاءة في الهاتف.

ولقد أوضح Ni Fei مدير شركة Nubia على Weibo مميزات معدل تحديث 144Hz في شاشة هاتف الألعاب في مقطع فيديو تشويقي قصير، حيث تظهر كفاءة معدل التحديث الأعلى مع لعبة Real Racing 3، حيث من المتوقع أن يقدم معدل تحديث 144Hz آداء أكثر سلاسة وإنسيابية في إطارات الألعاب.

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