تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة هاتف P40 Porsche المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تصميم حافظة الإصدار الخاص من هواتف هواوي المرتقبة P40 Porsche، والذي يأتي بتصميم يختلف عن إصدارات Porsche السابقة من هواتف هواوي.

تحرص العملاق الصيني سنوياً على إطلاق إصدار Porsche خاص من هواتفها الذكية المميزة، ولقد أطلقت هواوي إصدار Porsche الأول خلال 2016، ومن جديد تستعد هذا العام لإطلاق هاتف P40 Porsche في مؤتمرها القادم.

يختلف تصميم إصدار هواوي الخاص P40 Porsche عن إصدارات Porsche السابقة التي تتميز بشريط يتوسط الجهة الخلفية من الهاتف، حيث كشفت التسريبات المصورة التي نشرت اليوم لحافظة الهاتف عن موقع وحدة الكاميرة الخلفية في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، لذا لن تتوسط إعدادات الكاميرة الشريط الخلفي للهاتف كما في الإصدارات السابقة.

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وتشير التسريبات إلى أن الحافظة التي تظهر في الصور ليست الإصدار الرسمي لهاتف P40 Porsche، لذا قد تتغير المواد المستخدمة في تصنيع الحافظة الرسمية للهاتف، إلا أن موقع وحدة الكاميرة الخلفية لن يختلف في الحافظة الرسمية من هواوي.

كما تشير التسريبات إلى صعوبة تغيير موقع إعدادات الكاميرة في هاتف P40، وذلك نتيجة للحجم الكبير والبارز لوحدة الكاميرة، إلا أن هواوي تقدم تقنيات ومميزات جديدة للمستخدم في إصدارها الخاص P40 Porsche هذا العام، ومنها تقنية التكبير الأكثر كفاءة، والتي تستحق التضحية بالتصميم الأنيق المميز لإصدار Porsche هذا العام.

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