الهاتف Xiaomi Mi Note 10 ينجح بالعلامة الكاملة في إختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi Note 10 مع خمس كاميرات في الخلف وحواف منحنية وطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية على كلا الجانبين وإطار مصنوع من الألومنيوم. الآن، قرر اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything إختبار مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

الطبقات الزجاجية المستخدمة لحماية الواجهتين الأمامية والخلفية للهاتف من الخدوش تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs. وفيما يخص الكاميرات والفلاشات المتعددة، فهي لا تُخدش بسهولة مما يجعل الهاتف صالحًا للإستخدام اليومي من دون قلق.

الهاتف Xiaomi Mi Note 10 غير قابل للإنحناء أو الثني مما يجعله واحدًا من الهواتف الأكثر صلابة التي أطلقتها شركة Xiaomi حتى الآن. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Xiaomi Mi Note 10 يخضع لإختبارات الصلابة المذكورة أعلاه وبعض الإختبارات الأخرى إنطلاقا من مقطع الفيديو أدناه :