فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في الفترة الماضية بعض الصور المسربة الواقعية للهاتف Google Pixel 4a القادم من شركة جوجل، والآن نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن فيديو يستعرض لنا الهاتف المقبل لشركة جوجل من زوايا مختلفة.
هذا التسريب الجديد يؤكد لنا من جديد قدوم الهاتف Google Pixel 4a مع ثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ويستعرض لنا كذلك كاميرا واحدة جنبًا إلى جنب مع فلاش LED في وحدة مربعة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وعلى ذكر الواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع.
وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم شاشة تمتاز بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل تدعم إلتقاط الفيديوهات بدقة 4K. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تأكد أيضًا قدوم الهاتف Google Pixel 4a مع بطارية بسعة 3080mAh، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن 64GB من الذاكرة الداخلية.
للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن حول الهاتف Google Pixel 4a، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل السعر المحتمل لهذا الهاتف، وموعد الإعلان الرسمي على الرغم من أننا نتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2020 الذي سيتم عقده هذا العام عبر الإنترنت فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Google Pixel 4a يظهر مجددًا على الويب، وهذه المرة في فيديو مُسرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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