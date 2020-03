كاميرا الهاتف Huawei P40 Pro ستحصل على مستشعر RYYB مُحسن، وتقريب أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - ستُعلن شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في غضون أسبوعين، ولكن الشركة تتيح الآن لبعض الأشخاص التجربة العمياء للهاتف. يجب على الناس لمس الهاتف داخل صندوق مغلق، وأبلغ البعض عن التحسينات التي ستجلبها شركة Huawei إلى سلسلة هواتف Huawei P40 Series.

ووفقا لأحد المصادر، فإن السلسلة الجديدة ” ستضمن رقم قياسي جديد ” على مستوى التصوير الفوتوغرافي بفضل إستخدامها لمستشعر RYYB خاص، وتقريب أفضل وأطول على الأرجح، وخيارات جديدة على مستوى المواد التي تم تصنيع الهاتف منها، مما يعني أن الجلد قد يشق طريقه إلى سلسلة هواتف Huawei P40 Series.

وفيما يتعلق بسؤال حول المستشعر RYYB الجديد، قال أحد المسؤولين في شركة Huawei أن الشركة ” إستثمرت الكثير في هذه التقنية ولن ترغب في إهدارها “. يمكننا أن نأخذ هذا على أنه تأكيد قبل الإعلان الرسمي. وتقول الشركة الصينية أنها إستلهمت فكرة تصميم هذا المستشعر من عين الصقر التي يمكنها إكتشاف الفريسة من مسافة 3 كيلومترات وهذا هو السبب في أنه ينبغي على الكاميرا المقربة أن تجلب دقة ووضوح أفضل.

تميل سلسلة هواتف Huawei P Series إلى الحصول على ألوان جديدة بعد عدة أشهر من إطلاقها، ولكن يبدو أن سلسلة هواتف Huawei P40 Series ستصل هذه المرة منذ البداية مع ألوان مختلفة تشمل البرتقالي والأخضر، وهي الألوان الإضافية التي رأيناها تصل مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.

The RYYB sensor is also almost confirmed. https://t.co/uCYgA5LL32