إعلانات طرقية تكشف عن تصميم Pixel 4a المرتقب وسعره

كشفت لوحات إعلانية طُرقية عما يبدو أنه الشكل النهائي وسعر هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a المرتقب من شركة جوجل.

ونشر صور اللوحات الإعلانية أحد الحسابات على موقع تويتر، وفيها يظهر الهاتف متماشيًا من ناحية التصميم مع ما سُرب حتى الآن، بما في ذلك فيديو المعاينة الذي نُشر حديثًا على موقع يوتيوب.

وبالفعل، تُظهر الصور هاتفًا مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، وأخرى خلفية ضمن نظام مربع الشكل، وعلى ظهر الهاتف أيضًا هناك حساس البصمة.

وبحسب الصور أيضًا، فإن هاتف (بكسل 4أي) سوف يُباع بسعر 400 دولار أمريكي، وذلك على غرار هاتف (بكسل 3أي) الذي أُطلق العام الماضي، ويبدو أن هذا السعر لطراز شبكات الجيل الرابع LTE. ويُتوقع أن تطلق الشركة أكثر من طراز من الهاتف.

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يُشار إلى أن فيديو المعاينة الذي نُشر للهاتف كشف عن أنه سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، كما يبدو أن شاشته ستكون من نوع LCD، وهي تأتي بقياس 5.81 بوصات، وبدقة 2,340×1,080 بكسلًا مع كثافة 443 بكسلًا في البوصة، وبمعدل تحديث 60 هرتزًا وليس 90 هرتزًا.

وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراجون 730 من كوالكو، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت غير قابلة للتوسعة. كما يحتوي (بكسل 4أي) بطارية بسعة 3,080 ميلي أمبير/ الساعة.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يبدو أن الكاميرا الخلفية ستأتي بدقة 12 ميجابكسل، وأكدت قناة TecnoLike Plus أن الكاميرا ستكون قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K.