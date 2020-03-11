مايكروسوفت تصدر أكبر حزمة تصحيحات في تاريخ الشركة

أصدرت شركة مايكروسوفت حزمة تحديثات الأمان الجديدة المعروفة باسم (Patch Tuesday) لشهر مارس 2020، والتي تضمنت إصلاحات لما يصل إلى 115 نقطة ضعف في منتجات الشركة، ومن ضمنها 24 نقطة ضعف حرجة، مما يعني أنه من السهل استغلالها وستؤدي على الأرجح إلى اختراق كامل للأجهزة إذا كانت موجودة، بالإضافة إلى 88 نقطة ضعف مهمة و 3 نقاط ضعف معتدلة.

وتعد حزمة تحديثات الأمان الجديدة هي الأكبر في تاريخ الشركة التي تتخذ من ريدموند مقراً لها، وينبغي على المستخدمين تثبيت هذه التحديثات الأمنية في أقرب وقت ممكن لحماية نظام التشغيل ويندوز من مخاطر الأمان المعروفة.

وتوفر عملاقة البرمجيات حزمة التحديثات الجديدة كمجموعة واحدة، وبمجرد الموافقة على تثبيت التصحيحات، فإن المستخدم يحصل على جميع الإصلاحات دفعة واحدة.

وتضمنت الحزمة إصلاحًا للثغرة الأمنية المسماة (CVE-2020-0684)، والتي كان من المحتمل أن تتعرض لهجمات من مطوري البرامج الضارة، وهي عبارة عن خطأ في ملفات اختصار (Windows LNK)، والتي تسمح للبرامج الضارة بتنفيذ التعليمات البرمجية على الجهاز عندما يتعامل نظام التشغيل ويندوز مع ملف (LNK) ضار.

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واستنادًا إلى وصف مايكروسوفت، فإن هذا الخطأ يعد بمثابة هدية قيمة لمجرمي الإنترنت، وذلك لأنه يتيح لهم طريقة سهلة لزراعة البرامج الضارة على أجهزة المستخدم عبر إنشاء ملفات (LNK) ضارة يمكنها تنفيذ التعليمات البرمجية.

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كما صححت مايكروسوفت الثغرة المسماة (CVE-2020-0852)، والتي تسمح للمهاجم بإنشاء مستندات (وورد) Word ضارة تنفذ التعليمات البرمجية عن طريق فتحها، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية باستخدام ملف معد خصيصًا لتنفيذ إجراءات نيابة عن المستخدم الذي سجل الدخول بأذونات المستخدم الحالي نفسها.

وقدمت الشركة نصائح للمستخدمين، من ضمنها تثبيت التصحيحات المناسبة التي توفرها مايكروسوفت على الأنظمة المعرضة للتأثر فورًا بعد الاختبار المناسب منها، وتشغيل جميع البرامج كمستخدم غير متميز، أي مستخدم بدون حقوق إدارية، لتقليل آثار الهجوم الناجح، بالإضافة إلى اقتراح عدم زيارة المواقع غير الموثوق بها أو النقر على الروابط المشبوهة.