شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكشفون عن التهديد الأكبر لهواتف أندرويد.. اعرف إزاى تحمى نفسك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يزال نظام تشغيل "أندرويد" يتعرض للهجوم من قبل المحتالين عبر الإنترنت، إذ تستمر الهجمات الإلكترونية فى الظهور، مع ورود تهديدات على أساس أسبوعى تقريبا، ويعد نظام "أندرويد" هدفا سهلا لمجرمى الإنترنت، الذين يتطلعون إلى سرقة البيانات وتحقيق ربح سريع من المستخدمين، وعلى الرغم من أن التقارير حول هذه المخاطر ما تزال تتدفق، كشفت البيانات الجديدة عن أكبر تهديد لنظام "أندرويد"، وهو أمر يجب ألا يتجاهله محبو نظام التشغيل التابع لجوجل.

وكشف فريق الأمان فى Avast، أن الهجوم الأكثر شيوعا على "أندرويد" يتمثل الآن فى البرامج الإعلانية، التى تمثل 70% من جميع البرامج الضارة للهاتف الذكي.

وبعد ذلك، تأتى نسبة 28% المتبقية من تهديدات "أحصنة طروادة" المصرفية والتطبيقات المزيفة، وعلى الرغم من أن البرامج الإعلانية قد لا تبدو مخيفة، إلا أنها مشكلة كبيرة لا تجعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام تقريبا فحسب، بل توفر أيضا للمهاجمين طرقا لتوليد مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وهناك نوعان رئيسيان من البرامج الإعلانية، أولا: تطبيقات برنامج مدعوم إعلانيا (adware)، المسببة للإزعاج، وثانيا: السلسلة الأكثر خطورة من احتيالات الإعلانات/الضغط على الإعلانات، التى تسمح للقراصنة بإشراك المستخدمين فى خدمات الاشتراكات المميزة، التى لا يرغبون بها، ما يفرض رسوما شهرية عليهم.

ويقول Avast إن برامج الإعلانات تتنكر فى كثير من الأحيان فى شكل تطبيقات الألعاب والترفيه، أو أنواع التطبيقات الأخرى الشائعة حاليا والتى تساعد القراصنة على استهداف أكبر عدد من المستخدمين.

وقد تبدو هذه التطبيقات غير ضارة، ولكن بمجرد أن تصيب جهاز ما، ستنقر خلسة على الإعلانات فى الخلفية، وفى بعض الأحيان، يقدم برنامج الإعلانات أيضا إعلانات ذات محتوى ضار.

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وإذا كنت قلقا بشأن البرامج الإعلانية، نشر Avast بعض النصائح البسيطة لمساعدة مستخدمى "أندرويد" على تجنب هذا التهديد المتزايد.

إليك 5 أمور تساعدك على البقاء آمنا عبر الشبكة العنكبوتية:

• لا تحمّل التطبيقات سوى من متاجر التطبيقات الرسمية، مثل Google Play، حيث تتميز بإجراءات أمان للتحقق من التطبيقات قبل تحميل المطورين لها، أو من موقع التطبيق مباشرة للحصول على ضمان إضافي.

• تحقق من تقييمات التطبيقات للمستخدمين الآخرين فى المتجر، حيث ما يزال من المهم الانتباه إلى المنتجات المزيفة.

• مراجعة الأذونات التى يطلبها التطبيق بعناية قبل تنزيل التطبيق؛ إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى البيانات التى لا يحتاج إليها حتى يعمل، فقد يكون احتيالي.

• التحقق من البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بك لتحديد أى مدفوعات غير مصرح بها.

• استخدم أحد حلول مكافحة الفيروسات على هاتفك لتحديد أى محاولات هجوم وإيقافها.