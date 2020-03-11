شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق أول وحدة يابانية إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 11 من شهر مارس، ولكن من عام 2008، تم إطلاق أول قطعة من الوحدة اليابانية لمحطة الفضاء الدولية على مكوك الفضاء إنديفور خلال المهمة STS-123، حيث أطلقت البعثة وحدة Kibo Logistics، وهي غرفة تخزين لوحدة التجارب اليابانية الضخمة التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية التابعة للمحطة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تُعرف وحدة التجربة اليابانية، التي يطلق عليها Kibo، بأنها أكبر وحدة فردية في محطة الفضاء بأكملها، فإن مكونها الرئيسي حول حجم الحافلة السياحية، لذلك لم يتمكنوا من إطلاق كل شيء في وقت واحد.

وقد انطلقت الرحلة في 11 مارس سنة 2008 من مركز كينيدي للفضاء، وهبطت بتاريخ 27 مارس في مركز كينيدي أيضاً، بعد خمسة عشر يوماً و18 ساعة مرت عليها في الفضاء.

وتم إطلاق الأجزاء المتبقية من الوحدة اليابانية الضخمة في وقت لاحق على STS-124 و STS-127، كما نقلت STS-123 أيضًا روبوتًا كنديًا خاصًا إلى محطة الفضاء.

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ويعرف هذا الروبوت باسم Dextre ، وهو روبوت ضخم ذو سلاحين يقوم بإصلاحات خارج المحطة الفضائية، ويقلل هذا من حاجة رواد الفضاء إلى السير في الفضاء والمخاطر لإجراء الإصلاحات بأنفسهم.

وكانت هذه المهمة رقم 25 لمكوك أمريكي للمحطة الفضائية، وتم خلالها وصول المختبر الياباني مع الروبوت ذات الذراعين، وتعد الرحلة الأطول ضمن برنامج مكوك الفضاء الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية، كما بلغ عدد الرواد المشاركين في الرحلة سبعة رواد من بينهم رائد فضاء ياباني.