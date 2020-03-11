شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق أحدث هواتف عائلة الـ Nova في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن خطتها لإطلاق هاتف هواوي Nova 7i الذي ينتمي لسلسلة هواتف Nova العالمية، والتي حققت نجاحاً باهراً بين المستخدمين في السوق المصري خاصةً بإطلاق هاتف Nova 5T. فإن الشركة تنوي بدء حملة الحجز المُسبق لكل العملاء خلال شهر مارس الجاري ليتم إطلاقة بالسوق المصري قريباً.

وفي هذا الإطار قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "نحن في هواوي نهتم بقطاع البحث والتطوير لأنه يُمكننا من تقديم كل ما هو جديد. فإن الهواتف الذكية بفئتها المختلفة تقدم نموذج عصري يُمكّن المستخدم من ممارسة حياته اليومية بشكل أكثر سهوله ويسر. وتطبيقاً لذلك، نعمل جميعاً لتطوير وتحديث فئات الهواتف الذكية المختلفة لتقديم خصائص وإمكانيات تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين. ولقد استطاعت هواتف عائلة الـ Nova من تحقيق نجاح ملحوظ في كافة الأسواق العالمية والتي يأتي على رأسها مصر خاصة بعد إطلاق Nova 5T الذي جذب العديد من المستخدمين بسبب امكانياته الهائلة وسعره المنافس."

يأتي هواوي Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح. يتميز Nova 7i برقاقة معالج Kirin 810 المتطورة من هواوي المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية لتوفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.

والجدير بالذكر، أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها في المقام الأول، حيث تعمل دائماً على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.