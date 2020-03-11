شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدعم رجال الشرطة بخوذات يمكنها اكتشاف المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الحكومة الصينية رجال الشرطة بخوذات تعمل بالذكاء الاصطناعى، والتى يمكنها التعرف تلقائيًا على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا على الفور، إذ صممت الخوذات من قبل شركة التكنولوجيا Kuang-chi ، ومقرها فى Shenzhen، جنوب الصين، واستخدمت فى العديد من المدن الصينية بما فى ذلك شنجهاى و تشنجدو و شنتشن.



خوذات رجال الشرطة

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يتم تشغيل الخوذات بواسطة الذكاء الاصطناعى وهى مزودة بكاميرا يمكنها مسح درجات حرارة الجسم لأى شخص داخل دائرة نصف قطرها خمسة أمتار (16 قدمًا).

وقال ليو تاو المسؤول فى تشنجدو، الذى يستخدم الخوذات فى عمله كضابط للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، أن هذه الخوذة تطلق إنذار صغير عندما يتم مسح شخص ما بدرجة حرارة جسم أعلى من 37.3 درجة مئوية، كما تحتوى الخوذة على مكبر صوت يتيح لها "التحدث"، وإخبار المارة بأن "درجة حرارة الجسم القصوى هى 36.4 درجة مئوية، كما توجد شاشة صغيرة أمام أعين مرتديها وتساعدهم على التعرف على الأشخاص المصابين بالحمى بسرعة بين الحشود.

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الخوذات

وقال ليو تاو ، المسؤول عن البحث والتطوير للخوذة، إنه يستطيع قياس درجات حرارة الجسم بالميلى ثانية، كما تعتمد الخوذة على نموذج أولى تم تصميمه ليستخدمه رجال الشرطة فى المواقف القتالية ويمكن أن يقوم بعمل خمسة أو ستة من عمال الوقاية من الأوبئة فى آن واحد، وبحسب ما ورد يمكن للجهاز تسجيل درجات حرارة أكثر من 100 شخص فى أقل من دقيقتين.

وتستخدم الصين أيضا طائرات بدون طيار لإجبار الناس على العودة إلى ديارهم لمنع انتشار فيروس كورونا، إذ تبحث أسراب الطائرات عن الأشخاص الذين أخفقوا فى الامتثال لحظر التجول المفروض على الحجر الصحى أو يتم رؤيتهم فى الأماكن العامة دون ارتداء قناع، ثم يتم استخدام مكبرات الصوت فى الطائرات بدون طيار لتقديم الأوامر للبشر.