شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كورونا" يجبر "أبل" على قرار صعب.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر تفشى فيروس "كورونا" الجديد، شركة "أبل" الأمريكية على اتخاذ قرار وصفته تقارير صحفية بـ"الصعب"، وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "أبل" فى طريقها لإلغاء مؤتمر صحفى عالمى فى مقر الشركة يوم 31 مارس، بسبب تفشى فيروس "كورونا" فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب فى مؤتمرها العالمى على هاتف "آيفون إس إى 2" أو "آيفون 9" الاقتصادى، بالإضافة إلى جيل جديد من حاسبات "آيباد برو".

ولجأت أبل إلى هذا القرار، بعدما اتخذت مقاطعة "سانتا كلارا" الأمريكية بتعليق وحظر التجمعات كافة، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

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كما اتخذت "أبل" أيضا جملة من القرارات الداخلية لمكافحة تفشى فيروس كورونا، حيث حظرت على مهندسيها السفر إلى آسيا من أجل تطوير الجيل الجديد من هواتف "آيفون 12".

ومددت شركة "أبل" قرارها بحظر سفر مهندسيها حتى نهاية شهر أبريل المقبل، ولم تكشف التقارير حتى الآن الموعد البديل المقترح لمؤتمر "أبل" لكشف أجهزتها الجديدة، أم أنها ستلجأ لأن يكون المؤتمر "أون لاين" أسوة بشركات أخرى منافسة.

جدير بالذكر أعادت شركة أبل الأمريكية فتح 90 % من متاجرها البالغ عددها 42 متجراً فى البر الرئيسى الصينى، وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه علامات تراجع فيروس كورونا بالظهور.

كما أرسل أرسل تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل مذكرة للموظفين، جاء فيها أن أبل تبذل مجهودا كبيرا لتقليل الكثابة البشرية ولهذا سيتم تطبيق سياسة العمل عن بعد فى المناطق التى تتميز بانتشار فيروس كورونا بها، فيما وصف "كوك" فيروس كورونا بأنه حدث غير مسبوق وشجع كوك موظفى الشركة الأمريكية فى العديد من مكاتبها المنتشرة فى أنحاء العالم بالعمل عن بعد خوفا من تفشى كورونا.