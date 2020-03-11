شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تفتتح مستشفى أطباؤه روبوتات لعلاج مرضى فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الصين مستشفى يعمل بالروبوتات فى ووشانج بووهان السبت الماضى، إذ تستخدم المستشفى ستة أنواع مختلفة من الأطباء الروبوتات لقياس درجات الحرارة، وتقديم وجبات الطعام، والقيام بجولات عبر حجرات وأجنحة المستشفى وتنظيف المناطق المصابة، للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا وتخفيف الضغط على الطاقم الطبي.



روبوت

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تم تجهيز المستشفى أيضًا بشبكات الجيل الخامس 5G ، والتى تم تثبيتها بواسطة شركة تشاينا موبايل المملوكة للدولة، لتمكين التحديثات المباشرة والتواصل السريع مع مشغلى الروبوتات، وتم تطوير هذه الروبوتات، التى تبرعت بها شركة CloudMinds الصينية للروبوتات، فى أقل من أسبوع.

وفقا للتقارير الصينية، كانت المستشفيات المؤقتة التى أقيمت فى أعقاب أزمة الفيروس التاجى غير فعالة، وكانت تتطلب تكنولوجيا اتصالات وعلاج أكثر فعالية، لكن يأمل المسؤولون الصينيون فى أن يساهم كل من الروبوتات وتحسين الاتصالات على تقليل عبء العمل على أكثر من 3000 من العاملين الطبيين فى جميع أنحاء مقاطعة هوبى المصابة بـ COVID-19 منذ بدء تفشى المرض.



روبوت لمعالجة المرضى

ولا يعد هذا المستشفى الوحيد الذى يستخدم الروبوتات، بل بدأ أحد مستشفيات جوانجدونج فى استخدام زوج من الروبوتات لعلاج المرضى لتوصيل الغذاء والدواء وجمع المنتجات مثل ملاءات الأسرة والنفايات الطبية، كما يمكن للروبوتات التطهير الذاتى بعد التفاعل مع المرضى، وفقا للجنة الصحية فى قوانجدونج.

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روبوتات

وتأتى هذه المحاولات بعد إصابة أكثر من 114000 شخص بـ COVID-19 فى جميع أنحاء العالم، وكان 80،000 منهم على الأقل فى الصين، بعد أن بدأ الفيروس فى ووهان بمقاطعة هوبى العام الماضي.

جدير بالذكر دفع تفشى فيروس كورونا المميت، المستشفيات فى الصين إلى الاعتماد على الروبوتات بسرعة أكبر، إذ يمكن لهذه الروبوتات مساعدة الأطباء على الاتصال بالمرضى عن بُعد بالفيديو ومراقبة صحتهم، وتقديم العلاج للمرضى المصابين، والتوصيل الآمن للسلع الطبية فى المستشفيات فى المناطق الحضرية فى الصين، وأصبحت الآن بمثابة بديل آمن يساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.