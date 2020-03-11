شركة غوغل تطور حذاء ذكي يتصل بالهاتف

طورت شركة غوغل مزايا ثورية في حذاء رياضي، بالتعاون مع شركة ”أديداس“ للمنتجات الرياضية، أبرزها اتصال الحذاء بالهاتف وأداء الكثير من الحركات والمهارات التي يطمح إليها الرياضيون.

وقالت الشركة إنها تعاونت مع ”أديداس“ و“إي إيه سبورت“ من أجل تصنيع نعل حذاء ذكي يتصل بهاتفك، ويمكنه تحويل الركلات والحركة في ملعب كرة القدم إلى مكافآت في لعبة (FIFA Mobile).

وأضافت أنه يتم تشغيل النعل الذكي بواسطة تقنية جوجل القابلة للارتداء المسماة (Jacquard) والتي كانت متوفرة سابقا فقط من خلال سترتي (ليفي) Levi’s وضمن حقيبة ظهر (إيف سان لوران) Yves Saint Laurent.

وقالت شركة ”أديداس“ عبر موقعها: ”اجتمعت العلامات التجارية الرائدة في العالم في مجال الرياضة والألعاب والتكنولوجيا لمنح اللاعبين القدرة على اللعب المتصل“.

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ويُطلق على المنتج اسم (Adidas GMR)، وهو معروض للبيع الآن، وتحصل مقابل 40 دولارا على نعلين مع قطعة من (Jacquard) لوضعها في الحذاء الذي تلبسه في قدمك الأساسية للعب، مع قطعة وهمية لوضعها في حذاء قدمك الأخرى.

وتتصل قطعة (Jacquard) بتطبيق (Adidas GMR) الجديد لنظامي التشغيل أندرويد و(آي أو إس) iOS، وبمجرد إعداد التطبيق ستتمكن من ربطها بحسابك ضمن لعبة (FIFA Mobile)، إلى جانب الحصول على حدث حصري من (Adidas GMR) في لعبة (FIFA Mobile)، الأمر الذي يوفر لك تحديات جديدة في العالم كل أسبوع.

وتساعد القطعة الثورية على تتبع تحركاتك، لذا يجب شحنها باستمرار، حيث صممت البطارية لتستمر بالعمل خلال ثلاث مباريات كاملة من كرة القدم، أو نحو أسبوع إذا كنت تستخدم القطعة بشكل معتدل. لكن يتعين عليك إخراج النعل من أجل إخراج القطعة في كل مرة تريد فيها شحنها، ثم إعادتها إلى النعل وإعادة النعل مرة أخرى إلى الحذاء.