تكنولوجيا: جوجل تكشف عن سعر هاتف Google Pixel 4a في لوحة إعلانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل مجموعة من اللوحات الإعلانية التشويقية لهاتفها القادم Google Pixel 4a، حيث كشفت عن تصميم الهاتف والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق والذي يبدأ من 400 دولار.

ينطلق هاتف Pixel 4a قريباً بنفس مستوى تسعير الإصدار المتوسط السابق من جوجل Pixel 3a، حيث يأتي الهاتف بسعر 400 دولار تقريباً، ولقد إستعرضت اللوحات الإعلانية التي ظهرت مؤخراً تصميم هاتف Pixel 4a الذي ينطلق بأكثر من نموذج مع دعم شبكات 4G، بينما تقدم جوجل أيضاً نموذجين بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف Google Pixel 4a الذي يأتي بميزة دعم شبكات 4G يتميز برقاقة معالج Snapdragon 730، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

يذكر أن اللوحات الإعلانية تقدم نظرة واضحة لتصميم هاتف Pixel 4a الذي يأتي قريباً بتصميم ثقب الشاشة، كما يضم مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يأتي الهاتف باثنان من الألوان هما الأسود والأبيض.

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