إشاعة جديدة تقترح إلغاء مؤتمر آبل الذي كان مقررًا عقده أواخر شهر مارس الجاري

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضحت إشاعة في الشهر الماضي أن شركة آبل تخطط لإستضافة مؤتمر صحفي في أواخر شهر مارس الجاري للإعلان عن iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 9 جنبًا إلى جنب مع طرازات جديدة من iPad Pro وطراز جديد من MacBook Pro. ومع ذلك، يبدو أنه لم يتم عقد هذا الحدث في نهاية المطاف، على الأقل وفقا لتغريدة جديدة نشرها Jon Prosser.

ووفقا لـ Jon Prosser، فهو يدعي أنه حصل على معلومات من مصدر داخل شركة آبل تفيد أن هذه الأخيرة قررت إلغاء الحدث الذي كانت تعتزم عقده أواخر الشهر الجاري. لم تُعلن شركة آبل عن هذا الحدث بشكل رسمي حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل تنوي عقد هذا الحدث منذ البداية أم لا، ولكن لكي نكون منصفين، فعادة ما تستضيف شركة آبل حدثًا في أوائل كل عام، لذلك يبدو الأمر كله منطقيًا منذ البداية.

يرجع سبب الإلغاء إلى تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، حيث يزعم Jon Prosser أن هناك 32 حالة على الأقل تأكد إصابتها بفيروس كورونا في منطقة سانتا كلارا، حيث كانت شركة أبل ستعقد الحدث. في الآونة الأخيرة، أفيد أن مقاطعة سانتا كلارا كانت توصي الشركات التقنية الكبرى، مثل أبل، بإعادة النظر في إستضافة الأحداث أو المؤتمرات التي تستقطب الكثير من الحشود.

وعلى الرغم من أن شركة آبل قررت على ما يبدو إلغاء الحدث الذي كانت ستعقده هذا الشهر، فقد أوضح Jon Prosser أن شركة آبل لا تزال تعتزم الإعلان عن منتجات جديدة حتى لو كان ذلك على شبكة الإنترنت دون الحاجة لعقد حدث فعلي.

