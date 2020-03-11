تكنولوجيا: TSMC تستعد لبدء الإنتاج الضخم للرقاقات بدقة تصنيع 5 نانومتر في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة TSMC لبدء الإنتاج الضخم للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر خلال شهر أبريل المقبل، والتي تدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

تختص شركة TSMC في تصنيع الشرائح لكلاً من شركات ابل، وهواوي من بين شركات أخرى، حيث تبدأ الشركة إنتاج رقاقات بدقة تصنيع 5 نانومتر لهذه الشركات في شهر أبريل.

توقفت شركة TSMC عن تلقي طلبات توريد للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، وذلك بعد إكتمال الطاقة الإنتاجية لدى الشركة، حيث تبدأ الشركة في الإنتاج الضخم لهذه الشرائح خلال الشهر المقبل.

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ويأتي الجيل الجديد من الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر بعد الجيل الحالي المميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تم إنتاجها للمرة الأولى في 2018.

وقد كانت شركة TSMC قد بدأت في تطوير الشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر منذ بضعة سنوات، بينما بدأت الإنتاج التجريبي للرقاقات خلال العام الماضي.

ولقد أشار Wei Zhejia الرئيس التنفيذي لشركة TSMC إلى أن عملية الإنتاج التجريبي لشرائح 5 نانومتر تتم بسلاسة، لذا ستعمل الشركة على إنتاج كميات كبيرة خلال النصف الأول من 2020.

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