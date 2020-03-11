كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Redmi التجارية للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 في حدث يعقد غداً، واليوم رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية لهاتف Redmi Note 9 Pro باللون الأحمر.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن Redmi تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات في سلسلة هواتف Note 9، فإلى جانب الإصدار الرئيسي تقدم الشركة إصدار Pro وإصدار Max.
ولقد رصد كلاً من هواتف Note 9 وNote 9 Pro في قاعدة بيانات Geekbench، حيث كشفت التسريبات على المواصفات الرئيسية لهذه الإصدارات، واليوم تظهر الصور لهاتف Note 9 Pro وصندوق التغليف الخاص به.
وتكشف الصور عن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية لهاتف Note 9 Pro التي تتميز بتصميم مربع، وتأتي في منتصف الجهة الخلفية، أيضاً لا يضم هاتف Note 9 Pro مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا من المتوقع أن تدمج تقنية إستشعار البصمة في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف.
كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi Note 9 Pro سيأتي باللون الأزرق، والأبيض إلى جانب الأسود، بينما تكشف التسريبات المصورة اليوم عن اللون الأحمر أيضاً.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور مسربة حية لهاتف Redmi Note 9 Pro مع صندوق تغليف الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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