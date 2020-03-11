OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيدعمان شبكات 5G، وسيشهدا إرتفاعًا على مستوى السعر

فاطمة أيت طالب - دبي - تحدث الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Pete Lau عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series المستقبلية في مقابلة أجريت معه مؤخرا، على الرغم من أنه لم يؤكد الإسم الفعلي للهاتف الذي كشف لنا عن بعض المثيرة للإهتمام حوله. ومع ذلك، فقد أوضح لنا أن أسعار الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ستكون أعلى قليلاً هذا العام بسبب دعمهما لشبكات الجيل الخامس 5G.

لا يخفى على أحد الآن أن هواتف OnePlus الجديدة ستكون مجهزة بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وبالمودم Snapdragon X55 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، مما يعني بدوره أن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series ستدعم تكنولوجيا 5G.

نظرًا لأن هذه المعلومات وردتنا مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة نفسه، فمن المفترض أن تكون أسعار هواتف OnePlus 8 Series أعلى من المعتاد، ولكن السيد Pete Lau أوضح أيضًا للمعجبين أن السعر لن يكون قريبًا من 1000 دولار أمريكي. الآن يبقى أن نرى إلى أي حد سترتفع الأسعار، ولكن نظرًا إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro يُكلف إبتداء من 669 دولار أمريكي، فنحن نتوقع أن يُكلف الهاتف OnePlus 8 Pro سعرًا يتراوح بين 700 و 800 دولار أمريكي.

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هذا إتجاه سلكته جميع الهواتف الذكية الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام، لذا فليس من المستغرب حقًا أن تشهد هواتف OnePlus زيادة في الأسعار. ما تمكنا من جمعه حتى الآن يوضح لنا أن المعالج والمودم ليست المكونات الوحيدة المُكلفة، فالهوائيات بدورها ترفع تكاليف الإنتاج.

على أي حال، سلسلة هواتف OnePlus 8 Series القادمة ستصل إلينا في وقت ما خلال شهر أبريل المقبل.