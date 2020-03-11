Huawei تحصل على تمديد لشهرين إضافيين من الحكومة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - مددت وزارة التجارة الأمريكية الترخيص العام المؤقت الممنوح لشركة Huawei والذي يسمح لها بالتعامل التجاري مع الشركات الأمريكية إلى غاية 15 مايو. هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها منح شركة Huawei هذا التمديد. في البيان الصحفي المصاحب لهذا القرار، أصدرت وزارة التجارة أيضًا طلبًا للحصول على معلومات عامة بشأن المسألة، داعية الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات إلى مشاركة معلوماتها بشأن التكاليف المحتملة لأعمالها إذا تم إيقاف التراخيص مستقبلاً.

لدى جميع الأطراف المعنية حتى 25 مارس للتعبير عن آرائها لمكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة. يذكر البيان الصحفي المصاحب لهذا التمديد أيضًا أن هذه التأجيلات تهدف إلى السماح للشركات الأمريكية بالعثور على بدائل لمعدات Huawei وخدماتها وبرمجياتها.

بينما تم إدراج Huawei في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية في شهر مايو من العام 2019، فقد كان لا يزال مسموحًا لها بالعمل مع شركائها الأمريكيين وإستيراد المكونات منها شريطة أن ” لا تشكل تهديدًا للأمن القومي “. بالإضافة إلى ذلك، تم منح شركة Huawei الإذن لإستئناف عمليات محدودة في قطاع معدات الشبكات وخدمات الهاتف المحمول وبحوث الأمن السيبراني على الأراضي الأمريكية.

كانت شركات الإتصالات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تعتمد على معدات Huawei من بين الأطراف المتضررة بشدة نتيجة لقرارات الحكومة الأمريكية. تسعى الحكومة الأمريكية بنشاط لمساعدة هذه الشركات على قطع العلاقات مع Huawei بما في ذلك سداد نفقاتهم على معدات الإتصالات البديلة.