آبل تستكشف بدورها فكرة إنشاء هاتف iPhone يضم شاشتين كبديل للهواتف الذكية القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، يبدو أن شركة آبل تتطلع بدورها لتطوير هاتفها الذكي القابل للطي. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل في نهاية المطاف أم لا، على الرغم من أن الدفعة الأخيرة من الهواتف الذكية القابلة للطي التي تم إصدارها في الأونة الأخيرة واجهت مشاكل تتعلق بالبنية والصلابة، لذلك قد تبحث شركة آبل عن بدائل.

في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن شركة آبل تدرس إمكانية إنشاء هاتف ذكي مزدوج الشاشة. هذا يعني أنه بدلاً من الهاتف الذكي المزود بشاشة واحدة قابلة للطي، ستقوم شركة آبل بإنشاء هاتف ذكي مزود بشاشتين حيث يجمع في الأساس بين شاشتين في شاشة واحدة أثناء فتحه مما يوهم المشاهد بأنه يملك شاشة واحدة.

تخطط شركة آبل للقيام بذلك، على الأقل إستنادًا إلى براءة الإختراع، عن طريق إنشاء شاشتين بإطار نحيف جدًا، بحيث عندما يتم فتح الهاتف تلتصق الشاشة الأولى مع الثانية ليبدو الجهاز وكأنه يملك شاشة واحدة. تؤكد براءة الإختراع أيضًا إستخدام مجموعة من المستشعرات التي من شأنها أن تُساعد الهاتف على تحديد وقت لمس الشاشة، بحيث يمكن لنظام التشغيل أن يتفاعل وفقا لذلك.

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الهواتف الذكية المزدوجة الشاشة ليست جديدة، فقد رأينا أول هاتف ذكي مزدوج من الشاشة من شركة ZTE، ورأينا أجهزة مماثلة بعد ذلك من شركة LG. في الواقع، حتى شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق هاتف ذكي يضم شاشتين في وقت لاحق من هذا العام يُدعى Surface Duo. ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذه مجرد براءة إختراع، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت ستصبح حقيقة.