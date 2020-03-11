تكنولوجيا: Montblanc تعلن إصدارها الأول من سماعات الرأس اللاسلكية بسعر 600 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Montblanc عن إصدارها الأول من سماعات الرأس اللاسلكية الذكية التي تنطلق بسعر 600 دولار، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء.
تقدم Montblanc سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بتصميم أنيق، حيث تتميز بتصميم جلدي في إطار السماعة بشكل كامل، بينما تأتي وسادات السماعات بتصميم من السيليكون يتيح مسح السماعة بتجربة سلسة، كما تدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء.
وتأتي سماعة Montblanc اللاسلكية بصوتيات نقية وواضحة وبأعلى جودة، كما تدعم السماعة التحكم عبر الأزرار المادية في حواف وسادات السماعة، للتحكم في تشغيل الموسيقى، وإلغاء الضوضاء، أو تغيير مسارات الموسيقى، كما تأتي السماعة بزر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الرقمي.
أيضاً تدعم سماعة Montblanc الذكية الطي إلى الداخل، كما تأتي السماعة بحافظة صغيرة لتخزين السماعة اللاسلكية، لدعم إستخدام السماعة بسلاسة أثناء التنقل.
كما أكدت Montblanc على أن سماعة الرأس اللاسلكية الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الموسيقى، وقد أكدت التجربة العملية للنموذج الأول على تجربة مريحة في إستخدام السماعة بتصميمها الجلدي الناعم، مع إلغاء الضوضاء بكفاءة، وتجربة صوتية مميزة.
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