سانتا كلارا تحظر التجمعات الجماهيرية، ومصير WWDC 2020 غير مؤكد

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC في أوائل شهر يونيو من كل عام بقصر المؤتمرات في مدينة سان خوسيه، ولكن قد تتغير هذه الخطط هذا العام لأن مقاطعة سانتا كلارا فرضت حظرًا مؤقتًا على جميع التجمعات الجماهيرية العامة والخاصة بسبب المخاوف المتزايدة إزاء فيروس كورونا. يسري الحظر إعتبارًا من 11 مارس إلى غاية 31 مارس على الأقل. وعادة ما يتم إرسال دعوات WWDC لوسائل الإعلام في أوائل شهر أبريل ولكن في ظل الوضع الحالي، قد لا يكون هذا هو الحال هذا العام.

عادة ما تكشف شركة آبل عن أحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل الخاصة بها في مؤتمرها السنوي للمطوري WWDC. نتوقع هذا العام أن تكشف شركة آبل في هذا الحدث عن نظام iOS 14 و iPadOS 14 و WatchOS 7 بالإضافة إلى نظام MacOS 10.16. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات بأن شركة آبل تخطط للكشف عن خليفة iPhone SE الذي طال إنتظاره بالإضافة إلى تحديث تشكيلة iPad Pro. تشمل الأجهزة الجديدة المحتملة الأخرى طراز 14 إنش من MacBook Pro والجيل الثاني من مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، فضلا عن طراز جديد من جهاز Apple TV.

لقد أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020 بسبب المخاوف الصحية المتزايدة بشأن فيروس كورونا، لذا لن يكون مفاجئًا إذا إتخذت شركة آبل تدابير وقائية مماثلة.