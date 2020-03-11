جوجل تعمل على إصدار جديد من جهاز Chromecast يعمل بنظام Android TV ويضم جهاز تحكم عن بعد

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Chromecast أحد أكثر أجهزة بث المحتوى نجاحًا منذ إطلاقه في العام 2013. لقد كان بمثابة وسيلة إقتصادية تسمح للمستخدمين ببث المحتوى مباشرة على التلفزيونات الخاصة بهم دون الحاجة إلى شراء تلفزيون ذكي. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد أن شركة جوجل تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها جهاز Chromecast.
أشار تقرير جديد من موقع 9to5Google إلى أن شركة جوجل تعمل على جهاز Chromecast جديد يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي ” Sabrina “. هذا الجهاز الجديد سيدعم محتوى 4K HDR، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث و WiFi. ومع ذلك، سيكون الإختلاف الرئيسي هو أن هذا الجهاز سيعمل بنظام Android TV وسيكون من الممكن التحكم فيه من خلال جهاز تحكم عن بعد يعمل بتقنية البلوتوث.
جهاز التحكم عن بعد نفسه وصل إلى هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC، على الأقل وفقا للتغريدة أدناه. من الصورة، يمكنك رؤية التشابه بين جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجيل المقبل من Chromecast وجهاز التحكم عن بعد الخاص بخوذة Daydream VR، فهي الأخرى تدعم المساعد الرقمي Google Assistant وتضم ميكروفون، ويُقال بأنها ستكون قابلة للبرمجة للتحكم في تشغيل التلفزيون ومستوى الصوت.
يُقال أن جهاز Chromecast الجديد له مظهر مماثل لجهاز Chromecast Ultra، ولكن يُقال أنه سيحصل على تصميم محدث يُطابق لغة التصميم الأحدث من شركة جوجل. عمومًا، من المرجح أن تؤكد شركة جوجل وجود هذا الجهاز في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020، ولكن قد يتم إطلاقه أيضًا جنبًا إلى جنب مع الهاتف Google Pixel 4a.
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