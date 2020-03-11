تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M21 في 16 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري بشكل رسمي اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتفها المتوسط Galaxy M21 في مؤتمر يعقد في 16 من مارس الجاري.

تستعد شركة سامسوج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M في مؤتمر يعقد قريباً، حيث جاء الإعلان اليوم على Amazon.in، على أن يعقد المؤتمر في الهند.

يكشف الإعلان التشويقي لهاتف Galaxy M21 عن موعد المؤتمر وتصميم الهاتف بشكل واضح، كما تقدم سامسونج بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh.

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أيضاً أكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Galaxy M21 يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، كما يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل.

من جانب أخر كشفت تسريبات Geekbench عن أن هاتف Galaxy M21 يأتي برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أو 6 جيجا بايت رام.

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