iPhone 9 سيضم مستشعر البصمة Touch ID، ولوحيات iPad Pro ستحصل على ثلاث كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال التنقيب في الشفرة المصدرية لنظام iOS 14 القادم من آبل جاريًا، ولا يزال المطورون يواصلون البحث عن المزيد من الأدلة التي تشير إلى بعض الميزات والمنتجات القادمة من آبل. ووفقا لتقرير جديد من موقع 9to5Mac، فقد إكتشف معلومات جديدة حول iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2، وحول لوحيات iPad Pro القادمة، وحول الجيل المقبل من جهاز Apple TV.

الأدلة المُكتشفة تلمح إلى أن iPhone 9 سيحتفظ بمستشعر البصمة Touch ID المدمج في الزر الرئيسي الفعلي أسفل الشاشة، وهذا ما يتناقض مع بعض الشائعات التي ظهرت في الفترة الماضية والتي لمحت إلى أن هذا الهاتف سينتقل إلى Face ID.

سيدعم الهاتف Express Transit، والذي سيسمح للناس بالدفع في وسائل النقل العامة في كل من لندن ونيويورك وبورتلاند واليابان وطوكيو وشنغهاي. يُقصد بـ ” Express ” أنه لا توجد حاجة للمصادقة.

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وبغض النظر عن iPhone 9، فقد كشفت لنا الأدلة الجديدة كذلك أن لوحيات iPad Pro الجديدة ستحصل على ثلاث كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع مستشعر Time Of Flight. سيؤدي ذلك إلى جعل مهارات التصوير في لوحيات iPad Pro مماثلة لمهارات التصوير في طرازات iPhone الحديثة. سيكون مستشعر Time Of Flight نعمة لتطبيقات وألعاب الواقع المعزز مع العلم بأن هناك شائعات أفادت بأن هذا المستشعر سيكون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

يبدو أن شركة آبل تعمل على جهاز Apple TV جديد وجهاز تحكم عن بعد جديد ليحل مححل جهاز Siri Remote الحالي. سيستخدم تطبيق التمارين الرياضية جهاز Apple TV كمدرب ومشغل موسيقى أثناء التمرين.

أخيرًا، تعمل شركة آبل على تطوير جهاز تعقب للعناصر يُدعى AirTags. على غرار أجهزة التعقب Tile Tracker، سيكون من السهل إعداد جهاز AirTags وسيحتوي على بطاريات قابلة للإستبدال بواسطة المستخدم. ستتمكن هواتف iPhone الحديثة من إستخدام قدرات البلوتوث المتقدمة التي توفرها رقاقة Apple U1 لتحديد الإتجاهات للوصول إلى جهاز التعقب، وليس فقط المسافة.