تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 9 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series يوم غد الخميس الموافق لـ 12 مارس. حصلنا بالفعل على بعض المعلومات حول الهاتفين Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro في الماضي، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 9 Pro.

ووفقا للتسريب الجديد الذي

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

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عليه اليوم، فسوف يأتي الهاتف Redmi Note 9 Pro مع شاشة +FullHD بحجم 6.67 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass 5 تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا التسريب الجديد كذلك أن الهاتف Redmi Note 9 Pro سيأتي مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB للنسخة التي تضم 64GB من الذاكرة الداخلية وبحجم 6GB للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Redmi Note 9 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11.

عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء والحصول على بقية التفاصيل، فحدث الإعلان الرسمي سيُعقد يوم غد الخميس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi Note 9 Pro سيصل إلى السوق بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأبيض والأسود.