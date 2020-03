تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 9 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series يوم غد الخميس الموافق لـ 12 مارس. حصلنا بالفعل على بعض المعلومات حول الهاتفين Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro في الماضي، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 9 Pro.

ووفقا للتسريب الجديد الذي

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm