التنبؤ بالفيضان توضح خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، فيديو يوضح خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية 72 ساعة المقبلة، وشمل على 12 خريطة بواقع خريطة كل 6 ساعات، توضح التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم الأربعاء 11 مارس حتى الجمعة 13 مارس 2020

وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم الأربعاء 11 مارس، التوقع بسقوط أمطار متوسطة على غرب البلاد، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقاً على محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة وشمال ووسط الصعيد.

كما أشارت الخرائط غد الخميس 12 مارس، التوقع بسقوط امطار غزيرة على السواحل الشمالية، وسيناء وخليج السويس والدلتا ووسط الصعيد ، وتمتد إلى كافة الأنحاء ، وقد تؤدى إلى سيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.

Advertisements

فيما أظهرت خرائط الجمعة 13 مارس، التوقع بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات الوجه البحرى ـ وتقد شدتها على سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

كانت هيئة الأرصاد، قد توقعت أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشط، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة.