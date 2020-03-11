شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يجتمع بشركات تكنولوجية كبرى اليوم لبحث سبل كبح انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى البيت الأبيض الأمريكى اليوم الأربعاء بشركات كبيرة فى مجال التكنولوجيا لتنسيق الجهود المتعلقة بتفشى فيروس كورونا، سعيا للسيطرة على انتشار المرض المعدى الذى أصاب نحو ألف شخص فى الولايات المتحدة وأكثر من 100 ألف على مستوى العالم.

وأكد مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا لرويترز أن اللقاء سيشمل شركات فيسبوك وجوجل المملوكة لألفابت وأمازون وتويتر وأبل ومايكروسوفت.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع سيكون بقيادة كبير مسؤولى التكنولوجيا مايكل كراتسيوس وستشارك بعض الشركات عن بعد،ولم ترد الشركات على طلب للتعليق.

ويعقد المسؤولون فى البيت الأبيض اجتماعات مع أشخاص من شركات الطيران والقطاعين المالى والصحى لبحث سبل احتواء تبعات انتشار الفيروس.

وقد أعلنت بالفعل عدد من شركات التكنولوجيا عن مساهمتها في مواجهة فيروس كورونا، إذ قررت شركة مايكروسوفت مضاعفة جهودها وتعهدت بتقديم مليون دولار لصندوق Puget Sound للاستجابة لفيروس COVID-19، وفي أحد التدوينات، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الأموال ستذهب إلى "المنظمات غير الربحية والمنظمات المجتمعية على الخطوط الأمامية لاستجابة فيروس كورونا".

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